VIDEO FN: La sequenza dei rigori che consegna la vittoria alla Fiorentina nell’Unbeatables Cup

Dopo il pareggio a reti inviolate arrivato al novantesimo minuto, la Fiorentina ha superato l’Espanyol ai calci di rigore conquistando la Unbeatables Cup 2021: il risultato finale è 4-2 per gli uomini di Vincenzo Italiano. Decisivi due errori degli spagnoli: il primo di Embarba che, emulando Bobo Vieri in maglia viola in Europa League, manda la palla in Curva Ferrovia; il secondo di Merida Perez, letteralmente ipnotizzato da Dragowski.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com con la serie completa dei rigori: