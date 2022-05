La Fiorentina è arrivata da poco allo stadio Artemio Franchi, dove disputerà l’ultimo match stagionale contro la Juventus.

Grandi cori e grande accoglienza per i giocatori viola come è possibile vedere in questo video di Fiorentinanews.com.

I sostenitori gigliati si aspettano che la squadra dia tutto per poter raggiungere un traguardo che sembrava insperato ad inizio stagione.