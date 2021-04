E’ il momento di Fiorentina-Juventus. Quest’anno, purtroppo, non saranno però presenti i tifosi al Franchi in occasione di questo particolare appuntamento.

In passato il pubblico ha offerto un vero spettacolo nello spettacolo: i sostenitori gigliati hanno messo in piedi delle meravigliose coreografie e in questo video, targato Fiorentinenews.com, le ripercorriamo assieme.

Iscriviti al nostro canale Youtube