VIDEO FN – Lirola porta in vantaggio la Fiorentina e Ribery… esulta a modo suo in tribuna!

Al gol di Pol Lirola, decisivo per la vittoria della Fiorentina contro l’Atalanta, è impazzito tutto il Franchi. Compreso un certo Franck Ribery che, in tribuna, non è riuscito a trattenersi. Il fuoriclasse francese si è infatti alzato ed ha esultato con un gesto a dir poco… esplicito, diciamo così! Ecco il video di Fiorentinanews.com che mostra il tutto: