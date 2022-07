VIDEO FN – Mandragora stupisce tutti con il suo mancino, il tiro è perfetto

MOENA – Alla fine dell’allenamento di questa mattina, alcun giocatori della Fiorentina si sono allenati sui tiri in porta. Tra i calciatori che si sono messi particolarmente in mostra per la loro precisione c’è sicuramente il neo acquisto viola Rolando Mandragora, che ha stupito tutti con il suo mancino. Un gol nello specifico ha attirato l’attenzione del pubblico presente al Benatti: palla ricevuta da Italiano, stop, destro sinistro e palla all’incrocio.

Questo il video realizzato da Fiorentinanews.com: