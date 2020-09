VIDEO FN – Sabatini: “La Fiorentina farà fatica a tenere Chiesa”

Il dirigente sportivo, ex DS della Roma, Walter Sabatini è presente alla cerimonia di apertura del calciomercato. Su Chiesa ha detto: “Faranno fatica a difendere Chiesa. E’ un giocatore molto importante. Vedo Commisso agguerrito”.

E invece su Orsolini, giocatore in orbita viola: “In un momento di euforia dissi che c’era da trovare settanta milioni per lui, se avesse giocato le ultime dieci come le prime dieci ora staremmo parlando di un top player”.