VIDEO FN – Tensione tra ultras prima di Fiorentina-Twente: scontri fuori dal Franchi

Momenti di tensione fuori dallo stadio Artemio Franchi prima di Fiorentina–Twente. Come se non bastasse la pioggia a complicare le cose sul piano dell’ordine pubblico, in questi minuti si sono registrati degli scontri tra gli ultras viola e i tifosi olandesi.

Come si vede nel video, i tifosi del Twente si sono dati alla fuga per le strade adiacenti allo stadio, inseguiti da alcuni ultras della Fiorentina che hanno lanciato anche delle sedie e altri oggetti contundenti.