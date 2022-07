MOENA – La Fiorentina è da poco scesa sul terreno di gioco di Moena. Dopo una sessione di corsa la squadra è stata divisa in gruppi per ruolo: difesa a lavoro con il pallone, centrocampo e attacco in palestra per poi darsi il cambio. Al gruppo dei difensori è stato aggiunto anche il mediano Marco Benassi, che il tecnico viola ha provato più volte nella scorsa stagione come terzino destro.

