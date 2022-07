MOENA – La Fiorentina è scesa un campo sul terreno di gioco per effettuare il riscaldamento prima di iniziare l’allenamento mattutino. Tutti in campo per corsa, slalom e allunghi sul campo. L’unico assente è l’infortunato Gaetano Castrovilli che è rimasto a lavorare a parte.

Qui il video dei giocatori intenti a scaldarsi realizzato da Fiorentinanews.com.