MOENA – Sono i portieri della Fiorentina a dare il via all’allenamento pomeridiano nel ritiro delle Dolomiti. Sotto un forte temporale Dragowski, Terracciano, Rosati e Andonov sono scesi in campo assieme al preparatore Porracchio. Dopo un breve riscaldamento, per gli estremi difensori viola è subito il momento di un’esercitazione che prevede il tiro in porta.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: