VIDEO: Frey raccoglie la sfida della carta igienica… a modo suo. E poi nomina i bomber viola

Giorni di reclusione casalinga per gran parte della popolazione mondiale, compresa quella calcistica, e allora i giocatori a casa si stanno cimentando in una challenge che li vede sfidarsi palleggiando un rotolo di carata igienica. L’ex viola Sebastien Frey ci ha messo però qualcosa di originale, come sempre, andando anche a parare il proprio tiro. E poi il rilancio che coinvolge tre bomber assoluti della storia della Fiorentina, come Toni, Mutu e Gilardino: