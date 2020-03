VIDEO: Frey scava nella memoria e tira fuori un miracolo clamoroso con la maglia della Fiorentina

La permanenza forzata a casa riguarda anche l’ex portiere viola Sebastien Frey, grandissimo protagonista nella Fiorentina di Prandelli in un quinquennio davvero memorabile. Il 29 novembre del 2009 la squadra viola andò a far visita all’Inter, sfiorando anche una clamorosa vittoria, con il palo colpito da Gilardino all’80’, subito prima del rigore decisivo segnato da Milito. Poco dopo però Frey divenne protagonista assoluto di giornata: Eto’o, non uno a caso, si presentò tutto solo davanti a lui per poi tentare il colpo del k.o. che fu neutralizzato però in modo clamoroso dal numero uno gigliato, che ricorda così l’episodio: “Sfidare grandi giocatori è sempre stato molto stimolante per me…. soprattutto quando si chiama Samuel Eto’o”.