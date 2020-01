VIDEO: Gavory, il mancino ideale per fare l'”opposto” di Pulgar sui calci piazzati

Di un esterno sinistro la Fiorentina potrebbe averne bisogno, sia in caso di 3-5-2 che di ritorno a quattro, dato che da quella parte c’è il solo Dalbert, con Terzic mai preso in considerazione. Il nome di Nicolas Gavory, rilanciato dalla Francia, potrebbe essere utile in entrambi gli schieramenti ma, visto il suo passato tra Utrecht e Standard Liegi, anche sui calci da fermo: il suo mancino infatti è molto educato ed utilizzato spesso per battere i corner, ad oggi in casa viola di competenza del solo Pulgar.