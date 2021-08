VIDEO: Gioiello su punizione di Eysseric. L’ex Fiorentina in gol (e che gol) all’esordio con la sua nuova squadra

Scaduto il proprio contratto con la Fiorentina, Valentin Eysseric ha trovato l’accordo per trasferirsi in Turchia al Kasimpasa.

Ieri sera il francese ha giocato la prima partita in campionato con la sua nuova squadra e ha anche realizzato un gol bellissimo in casa dell’Hatayaspor (partita finita 1-1). Una pennellata su punizione da 25 metri, con palla che ha baciato il palo prima di finire in fondo al sacco.

Ecco l’esecuzione perfetta del giocatore.