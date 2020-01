VIDEO – I bellissimi gol di Cutrone e Lirola che spediscono la Fiorentina ai quarti di Coppa Italia

La Fiorentina ha battuto l’Atalanta 2-1, eliminandola dalla Coppa Italia e passando ai quarti di finale. Lo ha fatto con i gol di Cutrone e Lirola, che hanno finalizzato delle azioni corali davvero bellissime. Per quanto riguarda l’1-0, è lo stesso Cutrone a innescare la corsa di Dalbert, per poi riproporsi e concretizzare il suo assist perfetto. In merito al 2-0, invece, l’azione nasce da una sventagliata spettacolare di Pulgar, con Lirola che riceve e approfitta del grande spazio di fronte a lui per allungarsi il pallone prima di scagliarlo nell’angolino con un missile imparabile. Ecco i video dei due gol della Fiorentina: