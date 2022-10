VIDEO – I quattro gol incassati dagli Hearts contro i Rangers

In attesa di affrontare la Fiorentina in Conference League, gli Hearts hanno rimediato una pesante sconfitta in campionato. Tra le mura amiche, la squadra scozzese ha infatti perso 4-0 contro i Rangers, certamente una delle formazioni più forti del campionato. Di seguito gli highlights della partita, che evidenziano una generale difficoltà degli Hearts a livello difensivo anche se occorre dire che già al 39′ la squadra è rimasta in dieci per l’espulsione di Delvini.