VIDEO – Il Barcellona ricorda una magia di Guardiola che strappò la finale di Coppa delle Coppe dalle mani della Fiorentina

Precisamente 23 anni fa la Fiorentina veniva eliminata in semifinale di Coppa delle Coppe dal Barcellona al Franchi. Dopo che il pareggio al Camp Nou con gol di Batistuta aveva dato speranze a tutto il popolo viola di poter approdare in finale, prima Fernando Couto poi una magia su punizione di Guardiola spensero i sogni dei fiorentini. La partita finì 0-2, i blaugrana strapparono il pass per la finale che poi vinsero ai danni del PSG.

#OnThisDay | April 24, 1997

In the 2nd leg of the @UEFA Cup Winners’ Cup semifinals against @acffiorentina, Pep Guardiola converted a 35th minute free kick to cap the scoring, as Barça won 2-0 (3-1 agg.) to set up a clash with @PSG_inside in the final. pic.twitter.com/7ORFOjgvse

