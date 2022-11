VIDEO: Il fallo evidente su Duncan subito prima dell’autogol decisivo. Ma anche qui ‘faceva brutto’ cancellare la gioia di San Siro

Sfruttiamo il profilo Twitter Space Viola per sottolineare quello che è stato forse l’episodio meno appariscente ma altrettanto piuttosto evidente in un Milan-Fiorentina a dir poco sporco. Parliamo dell’intervento su Duncan subito prima dell’azione che ha portato al cross e al pasticcio di Terracciano e Milenkovic: un intervento piuttosto vigoroso ed evidente da parte di Rebic, lasciato impunito. Né il mediocre Sozza, né il fedele compare Fabbri al Var si sono permessi di turbare un 2-1 arrivato veramente per caso per i rossoneri.

Questo NON è fallo. Come si fa a parlare di calcio davanti a questo?#Fiorentina #SpaceViolapic.twitter.com/BZoAv77jxo — SpaceViola Fiorentina (@SpaceViola_) November 13, 2022