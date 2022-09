VIDEO – Il miracolo di Gollini nella prima giornata di Conference: anche stasera sarà chiamato agli straordinari?

Nella deludente prima uscita di Conference League la Fiorentina aveva trovato solo un pari contro l’RFS. Una settimana dopo la squadra di Vincenzo Italiano scende di nuovo in campo per cercare di strappare più punti possibili da Istanbul. Contro i lettoni, l’incontro era finito in parità, grazie soprattutto alle parate del portiere avversario.

Anche Pierluigi Gollini, però, si era dovuto superare in un’occasione. A causa dell’errore di misura Amrabat e di quello di disattenzione di Bonaventura, il portiere di proprietà dell’Atalanta era stato chiamato a un intervento a tu per tu con Ilic. Riuscendo a neutralizzarlo. Sperando che stasera riesca a ripetersi (o ancor meglio, che gli avversari non abbiano certe potenziali occasioni), ecco il miracolo di Gollini nel primo turno di Conference League: