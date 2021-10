VIDEO: Il monitoraggio della Fiorentina su uno dei “best dribbler” della Ligue 1, l’occasione è in casa Brest

Uno dei “best dribbler” della Ligue 1, così viene definito Romain Faivre, mancino molto abile tecnicamente e in grado di giocare in diverse posizioni. Tra queste anche quella di esterno alto, preferibilmente a destra per sfruttare il suo sinistro verso il centro del campo.

Il Brest l’ha prelevato dal vivaio del Monaco e l’ha lanciato con ottimi risultati già dalla passata stagione: 6 gol e 5 assist nel torneo scorso, già a quota 2 e 4 in questo ed un’evoluzione che è passata anche dall’Under 21 francese. E’ uno dei profili monitorati dalla Fiorentina, che in quell’annata, in Germania però, ha già pescato ottimamente Nico Gonzalez: