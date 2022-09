Da qualche ora l’RFS Riga è atterrato all’aeroporto di Pisa, pronto per affrontare in Conference League la Fiorentina domani sera al Franchi. A testimoniare l’arrivo in Toscana è stata la stessa società con un video su Instagram. Sicuramente non è passato inosservato il commento in italiano che si sente in una delle clip, probabilmente da un addetto dell’aeroporto: “(Tiferemo) per voi, viola me**a“.