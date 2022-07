VIDEO – Il presidente Commisso chiama a sorpresa i ragazzi del Viola Camp e promette: “Ci vediamo a Firenze”

A sorpresa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha telefonato ai ragazzi del Viola Camp presenti a Moena direttamente dagli USA. A colloquio con lui un giovane ragazzo di 13 anni che, con il telefono al DG viola Joe Barone, ha scambiato qualche battuta con il presidente gigliato. Tato entusiasmo per il nutrito gruppo viola, che ha inneggiato il tycoon americano con il coro “Rocco, Rocco”. Non si è fatta attendere la promessa di Commisso, che in vivavoce ha detto: “Ciao ragazzi, ci vediamo a Firenze!”

Questo il video postato sui social della Fiorentina: