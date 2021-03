VIDEO – Il tocco Adrian Mutu non l’ha perso, gol pazzesco dell’ex Fiorentina da… dietro la porta!

Un gol da non credere quello segnato dall’ex Fiorentina Adrian Mutu, attuale allenatore della nazionale U21 della Romania. Proprio i canali ufficiali della federazione calcistica rumena hanno diffuso il video della magia di Mutu, che da dietro la porta è riuscito a mettere la palla in rete con una parabola perfetta.

Adrian Mutu just scored a goal from ANOTHER pitch. And what a beauty it is! #ChelseaFC #Fiorentina pic.twitter.com/WtKbKQO3Nq

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 14, 2021