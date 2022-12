VIDEO: In Serie B un caso molto simile al contatto Terracciano-Rebic ma stavolta arriva il fallo a favore del numero uno

Un episodio, come ne capitano a bizzeffe per la verità, quello andato in scena pochi minuti fa durante un match di Serie B, il derby emiliano tra Spal e Modena: a una decina di minuti dal termine, punizione per gli ospiti e il centrale Pegreffi va a saltare a contrasto con il portiere di casa Alfonso. Pallone che li scavalca e finisce in rete ma l’arbitro Miele della sezione di Nola sanziona subito, e senza ausilio del Var, il fallo dell’offendente, ordinando una punizione a favore del portiere. Un caso molto simile all’episodio che ha riguardato da vicino Terracciano a Rebic, sull’azione del 2-1 di Milan-Fiorentina: fermo restando l’errore di valutazione del portiere viola, ci fu comunque un movimento di Rebic piuttosto invadente, anche con le braccia.

In quel caso, come sappiamo, niente fallo fischiato da Sozza e autogol conseguente convalidato, stavolta fallo a favore del portiere: come sempre, l’incoerenza che regna sovrana nel mondo arbitrale.