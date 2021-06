VIDEO – Intanto anche il profilo ufficiale della Bundesliga saluta Nico Gonzalez con le sue migliori giocate in Germania

Anche la Bundesliga (il principale campionato tedesco) ha salutato sul suo profilo ufficiale inglese di Twitter il nuovo acquisto della Fiorentina Nico Gonzalez. Allegato al saluto un video con le migliori giocate dell’argentino in Germania con la maglia dello Stoccarda. Questa la clip pubblicata

Ciao, @NicoIvanG19! đź‘‹ As the former @VfB_Int man heads to Italy with Fiorentina, we relive his best #Bundesliga moments… pic.twitter.com/pe9S6zsjsU

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 23, 2021