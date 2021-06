VIDEO – Intanto De La Vega mette la sua firma sulla vittoria dell’Argentina U23 contro l’Arabia Saudita

Gennaro Gattuso lo aveva visto di persona a Marbella durante l’amichevole tra la Nazionale U23 dell’Argentina e quella della Danimarca. Ed è stato proprio Pedro De La Vega, esterno classe 2001 di proprietà del Lanus, a portare in vantaggio la selezione sudamericana nell’amichevole di oggi contro l’Arabia Saudita. Il giocatore si è inserito alla perfezione in area di rigore avversaria e con un sinistro al volo ha battuto il portiere. Il raddoppio degli argentini è arrivato poco dopo con il gol di Gaich, per il 2-0 finale. Questo il video del gol di De La Vega:

🇦🇷🤙 ¡Pero claro, Pepo! Aparición de De la Vega para el 1-0 de la Sub-23 contra Arabia Saudita. 🎥 @TyCSportsPlay pic.twitter.com/xIS43G0bO6 — Club Lanús (@clublanus) June 11, 2021