VIDEO – Jovic-show alla prima occasione: rivivi il poker del serbo contro il Real Vicenza

Ci sono esordi sicuramente peggiori. Quello di Luka Jovic con la maglia della Fiorentina non rientrerà tra questi. Il poker dell’ex Real Madrid ha preso la scena dell’amichevole vinta ieri per 7-0 contro il Real Vicenza, dove l’attaccante serbo ha segnato in tutti i modi. Il primo gol è arrivato su rigore, spiazzando il portiere, a seguito di un fallo da lui stesso subito. Il secondo su un assist di tacco meraviglioso di Ikonè, dopo un’ottima incursione di Duncan. Di testa, su cross di Terzic, ha segnato la sua tripletta e con un tap-in ha chiuso in bellezza il suo personale poker.

Ma cosa c’è di meglio del racconto a parole quando c’è la possibilità di rivivere con le immagini l’esordio devastante del bomber serbo? Di seguito la risposta alla domanda: