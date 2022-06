VIDEO – Kouamé a segno con la Costa d’Avorio nella vittoria contro lo Zambia

Dopo il prestito all’Anderlecht, l’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé tornerà alla base per capire quale potrà essere il suo futuro in vista della prossima stagione. Intanto l’attaccante è impegnato con la sua Costa d’Avorio nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Nella gara di ieri sera, vinta dagli elefanti per 3-1 sullo Zambia, Kouame ha segnato il gol del momentaneo 2-0 con una bella incornata di testa su calcio d’angolo.

Questo il gol della rete messa a segno dall’attaccante viola: