VIDEO: Kouame apre le marcature nella goleada dell’Anderlecht

Continua a segnare nel campionato belga l’attaccante in prestito dalla Fiorentina Christian Kouame. Il giocatore ivoriano ieri ha aperto le danze del suo Anderlecht siglando il primo gol contro il Seraing con un destro di potenza sottoporta.

L’Anderlecht ha poi passeggiato sul campo degli avversari vincendo per 5-0. Per Kouame si tratta del quarto gol in dodici presenze.

Di seguito il video con i gol della partita, compreso quello del giocatore di proprietà viola.