Sembrava ormai una storia finita e invece Giuseppe Rossi ha ancora qualcosa da dire in Italia, anche se in Serie B: ieri la sua seconda apparizione con la maglia della Spal e il ritorno al gol su un campo italiano. E’ stato il gol che è valso lo 0-1 per la squadra ferrarese in casa del Cosenza. Una rete per altro non “da Rossi” perché arrivata di testa su calcio d’angolo. Pepito non segnava in Italia dal maggio 2018 quando vestiva la maglia del Genoa e vittima fu proprio la Fiorentina: