VIDEO: La Fiorentina crea, Sozza distrugge, il Milan vince. E Amrabat non la prende bene

L’ultima partita del 2022 non finisce bene per la Fiorentina. Anzi, per dirla tutta, la sconfitta per 2-1 contro il Milan è una vera e propria beffa per i viola.

La squadra gioca bene e crea, i rossoneri vincono, l’arbitro Sozza invece distrugge con le sue decisioni quello che di buono sul campo hanno fatto i gigliati.

E a fine partita c’è ovviamente delusione nella metà campo della Fiorentina con Amrabat che sicuramente non l’ha presa bene.