VIDEO: La Fiorentina presenta la maglia per la Samp e la divisa presa a modello è quella… di Maxi Olivera

Una piccola curiosità quella uscita fuori dal video postato dalla Fiorentina sui propri canali social: al centro dell’attenzione c’è la divisa scelta per affrontare la Sampdoria domani, sarà quella rossa, con la croce al centro, la terza per intendersi. La curiosità, come detto, è dettata dalla maglia scelta a modello che è quella di Maxi Olivera, rientrato a gennaio dai messicani del Juarez. L’uruguaiano potrebbe anche rientrare per la prima volta nella lista dei convocati viola:

VIOLABLOG 💜📹 VERSO LA SAMP In maglia rossa contro la Doria. Malcuit pronto per la sfida.#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/fPpJdBExYl — ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 13, 2021