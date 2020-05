VIDEO: La Fiorentina torna a giocare al “Franchi! Pezzella non si è dimenticato come si stacca di testa e Agudelo… va col tiro a giro

22 febbraio 2020, la data dell’ultima, vera, partita della Fiorentina, sicuramente dell’ultima al “Franchi”: era la sera dell’anticipo con il Milan, match rimesso in piedi in 10 contro 11 grazie ad un rigore di Pulgar a cinque minuti dal termine. Più pathos di così si muore, direbbe qualcuno, eppure quel pathos lontano tre mesi sembra di un’epoca quasi sconosciuta. Il “Franchi” è rimasto praticamente inospitato (aldilà di chi si è occupato della sua manutenzione) fino a stamani, quando la Fiorentina è tornata ad allenarvisi e a giocare una partitella in famiglia. Si è rivisto sul prato anche Ribery, per alcune fasi della seduta, si è rivisto anche un po’ di calcio viola, con un bel gol di testa di Pezzella su corner e un gran tiro a giro di Agudelo col mancino. E poi Vlahovic, che non ha perso il vizio del gol…

