VIDEO: La grande attesa e poi esultanze e applausi, ecco come hanno accolto la Fiorentina i giocatori del Lech Poznan

Un momento intercettato dalle telecamere del club quello in cui i giocatori del Lech Poznan hanno visto e accolto l’esito dell’urna di Nyon per i quarti di finale di Conference League. Nelle immagini c’è l’intero gruppo di Van den Brom in trepidante attesa e poi la reazione soddisfatta nel momento in cui Smicer apre la pallina con il nome della Fiorentina dentro. Sicuramente una doppia sfida di prestigio per i polacchi, consapevoli però di partire da sfavoriti nel doppio confronto: