VIDEO: La legge dei rossi a Torino, l’espulso Karamoko sputa ad Agostinelli e provoca la rissa ma le sanzioni sono anche viola

Un episodio brutto quello avvenuto intorno al 60′ di Torino-Fiorentina, valida per il campionato Primavera 1: il granata Karamoko si era già guadagnato il cartellino rosso per un fallo di reazione su un difensore viola. Subito dopo però il numero 8 sputa in direzione di Agostinelli, che si arrabbia e cerca il contatto fisico: rosso anche per il numero 10 viola. Poi la bagarre prosegue e l’arbitro espelle anche mister Aquilani: la Fiorentina poi ha vinto ugualmente 1-0 ma ci sarà da capire quali sanzioni verranno comminate dal giudice sportivo. Così come per la prima squadra, anche a livello di settore giovanile si conferma la legge dei rossi quando si gioca a Torino:

