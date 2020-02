VIDEO: La notizia più attesa per Castrovilli! E il talento viola è già tornato a calciare sul campo

L’uscita anticipata e un po’ misteriosa durante il match con il Genoa aveva spaventato un po’ tutti, poi fortunatamente gli esami sostenuti da Gaetano Castrovilli hanno escluso qualsiasi problema ulteriore e la Fiorentina è pronta a riabbracciare il suo talento. In mattinata la stessa società viola ha fatto sapere che il centrocampista tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo a partire da lunedì, puntando quindi la sfida con l’Atalanta di sabato prossimo. Intanto Castrovilli è tornato a calciare il pallone sul campo, lo ha fatto in solitaria questa mattina al centro sportivo, come documentato dallo stesso club gigliato: