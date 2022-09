VIDEO – La parata di Terracciano che ha evitato un finale complicato alla Fiorentina

Se la Fiorentina ha ritrovato la vittoria contro il Verona, il merito è anche di Pietro Terracciano. Il numero uno viola è stato decisivo nel finale di gara con un intervento che ha mantenuto imbattuta la porta. A onor di cronaca, il portiere aveva sbagliato qualche rilancio di troppo nel corso della gara, ma la colpa va data anche al terreno molto sabbioso.

L’intervento su Kallon a pochi minuti dalla fine è stato però fenomenale perché ha permesso alla squadra di non andare in parità e dover dare tutto per ritrovare il gol nei pochi minuti che restavano. Il gol che alla fine ha trovato Gonzalez è anche frutto dell’uscita decisiva di Terracciano, che si è mostrato ancora una volta un affidabile estremo difensore.

Di seguito il video-tweet della Serie A che celebra la parata del portiere viola: