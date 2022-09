VIDEO – La prodezza salva-risultato di Perin e il salvataggio con le unghie sul tiro di Jovic

Nel deludente pareggio di Firenze, c’è stato un giocatore della Juventus che si è distinto rispetto ai suoi compagni. Stiamo parlando di Mattia Perin, il secondo portiere di Allegri che ha ipnotizzato Jovic dal dischetto. Oltre alla parata salva-risultato, l’ex Pescara si è distinto sul finale di gara per una bella parata plastica su una conclusione alta di Amrabat.

La prodezza è però sicuramente quella del primo tempo, in cui il vice di Szczęsny si è superato, raggiungendo con le unghie la sfera calciata all’angolino basso da Jovic. Nel video che segue si può notare come, nell’episodio del tiro dagli undici metri, non sia tanto l’attaccante della Fiorentina a sbagliare, quanto Perin a compiere un autentico salvataggio: