VIDEO: La puntata integrale di CasaViola. L’intervista a Terracciano, la possibile ripresa dell’attività e il punto sul calciomercato della Fiorentina

Nuova puntata di CasaViola, trasmissione interamente dedicata alla Fiorentina, andata in onda nella serata di ieri su Toscana TV e ora in replica su Fiorentinanews.com. All’interno del programma l’intervista integrale realizzata con il portiere viola, Pietro Terracciano, ma anche l’intervento di Gianmatteo Mareggini ex estremo difensore gigliato, dell’ex arbitro Andrea De Marco, e il punto sul calciomercato fatto con il nostro direttore Stefano Del Corona.

