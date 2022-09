VIDEO – La serataccia di Gollini, la follia di Ikoné, gli attacchi e i gol del Basaksehir: il riassunto della “tragedia turca”

Una vera e propria débacle, quella che ha coinvolto la Fiorentina di Vincenzo Italiano in quel di Istanbul. Dopo il pareggio di una settimana fa contro l’RFS Riga, la Viola voleva reagire raccogliendo punti sul campo più complicato del girone, ma si è schiantata contro l’Istanbul Basaksehir perdendo malamente 3-0.

Succede tutto nel secondo tempo. La sblocca Gurler intorno all’ora di gioco, raccogliendo un rimpallo in area. Il 2-0 è tragicomico per Gollini, che raccoglie un retropassaggio rischioso e si mette a palleggiare: Gurler, ancora lui, è attento e porta via il pallone, siglando la doppietta personale. Traoré cala il sipario segnando il definitivo 3-0; anche qui, il numero 95 viola è complice.

