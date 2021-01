VIDEO: La vera esplosione di Vlahovic? Era già partita un anno fa, proprio a Napoli

Vedi Napoli e poi… segni. O almeno così andò esattamente un anno fa a Dusan Vlahovic, protagonista della splendida vittoria della Fiorentina per 2-0: allora era San Paolo, domani sarà Stadio Diego Armando Maradona ma avversario e data sono analoghe. Il serbo siglò il suo quarto gol in campionato, probabilmente il più bello e sembrava sul punto di spiccare già il volo. Tempo un mese però e il mondo si bloccò davanti all’esplosione del Covid, con conseguente rallentamento nel processo di crescita dello stesso Vlahovic. Con il passare dei mesi però, l’attaccante è tornato in superficie ed ora guida senza dubbi l’attacco viola, domani forse anche in compagnia di Ribery e Callejon. Un anno fa ammutolì così il pubblico di Napoli:

Un anno fa nella stessa partita questo grandissimo goal di Vlahovic chiuse la partita pic.twitter.com/bVFMyaq01P — umbe (@ufromthecity) January 16, 2021