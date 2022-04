VIDEO: La zampata di Gil Dias chiude il derby di Lisbona e consegna la vittoria al Benfica

In Portogallo alcune squadre hanno giocato anche per Pasqua. Sono scese in campo per il derby di Lisbona, Sporting e Benfica e in questa gara si è messo in mostra l’ex attaccante della Fiorentina, Gil Dias.

E’ stato proprio lui a chiudere il match al 93′, al termine di un contropiede magistralmente condotto dalla sua squadra. Giunto davanti al portiere avversario, Dias ha messo la palla in porta con un sinistro rasoterra.

La gara è terminata 2-0 per il Benfica con la prima rete, per la cronaca, siglata da Darwin Núñez al 14′.

