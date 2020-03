Per la serie “Accadde oggi”, la Fiorentina è tornata indietro con l’orologio di 30 anni, al 21 marzo 1990: quella sera ad Auxerre la squadra viola conquistò l’accesso alle semifinali di Coppa Uefa battendo i padroni di casa per 1-0 (dopo l’1-0 dell’andata). Decisivo fu un gol do Marco Nappi al 79′, su assist di Beppe Iachini: l’attuale tecnico gigliato poi esultò “contro” i tabelloni, per sciogliere un po’ di tensione, sintomo della sua enorme grinta: