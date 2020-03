VIDEO: Lecce-Atalanta, le immagini surreali dei controlli sui tifosi bergamaschi

Come previsto, prima della partita tra Lecce e Atalanta sono stati effettuati dei controlli a tutti i tifosi bergamaschi che entravano allo stadio. Scene davvero surreali quelle avvenute fuori dal Via del Mare, con gli operatori sanitari che misuravano la temperatura a tutti i presenti, uno per uno. Un metodo sicuramente estremo, ma che potrebbe essere una soluzione alternativa al rinvio delle partite. La domanda allora sorge spontanea: perché solo a Lecce?