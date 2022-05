VIDEO: Lecce in euforia e Corvino si scatena sul pullman scoperto verso la folla

E’ stata una serata di festeggiamenti per la città di Lecce, con la promozione in A dei giallorossi guidati dal fiorentino Baroni e dall’ex ds viola Pantaleo Corvino. E proprio Corvino è stato uno dei protagonisti durante i festeggiamenti ed il tour sul pullman scoperto per le strade della città: qui Dazn lo ritraei intento a sporgere verso i suoi tifosi il trofeo per la conquista del campionato di Serie B, su incitamento del presidente Sticchi Damiani:

