VIDEO: L’esultanza di Pulgar e una sconfitta evitata per la Fiorentina

Dove eravamo rimasti? La Fiorentina riparte da qui in campionato, ovvero dal pareggio arrivato nel finale della partita contro il Milan, grazie ad un rigore trasformato da Pulgar. Per il cileno quest’anno quattro reti in maglia viola, tutte arrivate dal dischetto. Ad aprire le marcature però in quel match giocato al Franchi era stato l’ex gigliato Rebic, il quale aveva potuto sfruttare un clamoroso errore della retroguardia della squadra di Iachini.

0 0 vote Article Rating