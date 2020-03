VIDEO: Lirola accetta la sfida di Vlahovic e palleggia con una pallina da tennis. Poi le nomination, non solo in ottica viola

“Vittima” della catena aperta da Dusan Vlahovic, in collaborazione con la pagina CheFaticaLaVitaDaBomber, Pol Lirola ha risposto alla nomina del compagno e si è ripreso durante dei palleggi in giardino, con una pallina da tennis. Le sue nomination poi sono partite in direzione di Pulgar, Dragowski e del napoletano Fabian Ruiz. Il tutto però ha un fine più grande, che è quello dell’aiuto agli ospedali italiani.