VIDEO: Lirola in versione bomber con doppietta per la vittoria dell’Olympique Marsiglia

Il terzino Pol Lirola, da gennaio in prestito dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia, è risultato decisivo nella pomeriggio di ieri per la vittoria dei suoi contro il Lorient in Ligue 1 con una personale doppietta. Il giocatore spagnolo ha lasciato il segno sulla partita con due conclusioni di destro, una al 56′ davanti al portiere e l’altra al 90′ mirando sul secondo palo. Di seguito il video con i gol della gara: