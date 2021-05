VIDEO: L’omaggio di Caceres a Iachini: “Il comandante non lascia mai la barca”

Beppe Iachini non sarà più l’allenatore della Fiorentina, ma rimarrà nel cuore di molti dei suoi giocatori. Sicuramente in quello di Martin Caceres, che pochi minuti fa ha pubblicato una Instagram Story in cui ha omaggiato il tecnico marchigiano. “Il comandante non lascia mai la barca“, queste le dichiarazioni dell’uruguaiano che ha poi inquadrato l’armadietto di Iachini al centro sportivo della Fiorentina.