VIDEO – Monza, Balotelli attende il pullman: lo guida l’ex Fiorentina Boateng

In casa Fiorentina l’ambiente non è certamente disteso, vista la crisi di risultati che affligge i viola. Il Natale sarà occasione per una breve pausa, ma si pensa già al lavoro da fare in vista del rientro contro il Bologna. Da altre parti però non è così, gli animi sono più distesi e c’è spazio per lasciarsi andare a simpatici teatrini. Protagonisti due calciatori su tutti, un ex Fiorentina e un altro che qualcuno avrebbe voluto a Firenze, ma che di recente si è accasato altrove.

In attesa di ritrovare la forma migliore per debuttare nel Monza, Mario Balotelli ha acceso il Natale del Monza di Berlusconi e Galliani. Nel video diffuso dal club brianzolo, che troviamo anche su Gazzetta.it, per le festività natalizie, è proprio SuperMario a posizionare l’ultimo pallina sull’albero di Natale, accendendo come per incanto tutti gli addobbi. Al fianco dell’ex attaccante del Brescia, non poteva chiaramente mancare il “fratello” Kevin Prince Boateng, che fa salire Mario sul bus biancorosso con un messaggio ben preciso: “SuperMario sei alla fermata giusta qua: abbiamo tante cose da fare”, dice l’ex Fiorentina, “Qua siamo una grande famiglia: facciamo tutto insieme. Pure l’albero di Natale”.